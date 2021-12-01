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“Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ’Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması’nda katıldıkları eserleri dereceye giren sanatçılar, NEVÜ Merkez Kampüs Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

NEVŞEHİR 01.12.2021, 12:19
“Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ’Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması’nda katıldıkları eserleri dereceye giren sanatçılar, NEVÜ Merkez Kampüs Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

UNESCO ve T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2021 yılının ’Hacı Bektaş Veli Anma Yılı’ ilan edilmesi münasebetiyle Hacı Bektaş Veli’nin evrensel olarak anlaşılıp algılanması için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ’Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması’nda dereceye giren sanatçılara 1’inci, 2.’nci ve 3.’lük ödülleri Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve il protokol üyeleri tarafından verildi. Hacı Bektaş Veli’nin yaşamına uygun olarak, Hacı Bektaş Veli’nin kişiliği, düşünce, dünyası, öğretileri, yaşam ilkeleri, bunların çağrışımları ve günümüze etkileri, resim sanatının bilinen ekol ve eğilimleri arasında, herhangi bir sınırlılık olmaksızın, sanatçının özgün ve estetik dilini yansıtacak, tematik bütünlüğü olan eserler arasından Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması Eser Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinciliği Soner Zağıl aldı. Yarışmanın ikincisi ise Birgül Ergün oldu. Arif Demirel de üçüncülük ödülüne layık görülen resim sanatçısı.

Yarışmanın birinci olan sanatçısı Soner Zağıl’a 7 bin 500TL’lik ödülü ve teşekkür belgesini, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel verdi. Yarışmanın 2’ncisi Birgül Ergün ise 6 bin 500TL olan ödülünü ve teşekkür belgesini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’den aldı. Üçüncülük ödülüne layık görülen resim sanatçısı Arif Demirel’in 6 bin TL’lik ödülü ve teşekkür belgesi ise, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç tarafından verildi. Resim sanatına dair birbirinden kıymetli eserlerin yarıştığı ’Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması’nda Emine Fida Rüzgar, Esmer Karadaşlı, Fatma Kılıç, Harun Sargın, Nefise Deniz, Semanur Korkmaz, Yusuf Tolga Ünker, Zeynep Ergül, Dilara Toksöz’ün eserleri ise, dereceye giren eserlerle beraber NEVÜ Merkez Kampüs Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde ’Resim Sergisi’nde sergilenmeye hak kazandı.

Değerli resim sanatçılarının eserlerinin yer aldığı sergi, 07 Aralık 2021 tarihine kadar NEVÜ Merkez Kampüs Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda açık olacak.

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