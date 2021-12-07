Son Dakika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir."
Fırtına geri dönüyor
Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Salı günü etkili olması beklenen şiddetli rüzgarın saatteki hızın 70 km’ye kadar çıkması bekleniyor.
NEVŞEHİR 07.12.2021, 14:48
Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Salı günü etkili olması beklenen şiddetli rüzgarın saatteki hızın 70 km’ye kadar çıkması bekleniyor.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada: "Güney ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr, fırtına ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına Beklendiği , yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden
itibaren, rüzgârın güney ve güneydoğu yönlerden, kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı
zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.