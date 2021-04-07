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Derinkuyu’da 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
NEVŞEHİR 07.04.2021, 14:39
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan O.S. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.