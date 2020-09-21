Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başladı
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL GEÇTİĞİMİZ HAFTA İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU TARAFINDAN TANITIMI YAPILAN “HAYAT KİMLİĞİNLE KOLAY” PROJESİNİN İLK ADIMINI OLUŞTURAN SÜRÜCÜ BELGESİ BİLGİLERİNİN T.C. KİMLİK KARTINA YÜKLENMESİ İŞLEMİNİ YAPTIRDI.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtımı yapılan “Hayat Kimliğinle Kolay” projesinin ilk adımını oluşturan sürücü belgesi bilgilerinin T.C. Kimlik kartına yüklenmesi işlemini yaptırdı.
Ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesi kapsamında sürücü belgesi ile kimlik kartını birleştirme işlemi için Nevşehir İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Becel, projenin hayata geçmesinin vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti.
Vali Becel, Nevşehir İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne işlem yaptırmak için gelen vatandaşlarla da bir süre görüşerek proje hakkında bilgiler verdi.
Vatandaşlar Nevşehir’de de hayata geçen ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi işlemi için İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek işlemlerini yaptırabilecekler.
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