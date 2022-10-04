Cevher Dudayev Mahallesi’nde yeni park göz kamaştırıyor

Nevşehir Belediyesi, Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki atıl alanı sosyal donatı alanına dönüştürdü. Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve çim etkinlik alanlarıyla yeni park vatandaşların beğenisini kazandı.

Yeni park yapımında kısa sürede Nevşehir tarihinin rekorunu kıran Nevşehir Belediyesi, Cevher Dudayev Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce Ahiler Kalkınma Ajansı altındaki 5 bin 836 metrekarelik alanda başlayan park yapım çalışmaları tamamlandı. Daha önce atıl vaziyetteki alana çeşitli türde yüzlerce ağaç dikimi gerçekleştiren belediye ekipleri, çocuklar için muhteşem bir oyun alanı imalatı gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri için yürüyüş yolları yapılarak kent mobilyaları yerleştirilen park alanın da ayrıca spor kondisyon aletleri de konuldu. Önümüzdeki günlerde içerisine tenis kortu ve basketbol sahası da yapılacak olan park açıldığı ilk günden itibaren mahalle sakinleri ve çocuklardan büyük ilgi gördü.

Mahalle sakinleri daha önce atıl vaziyette duran alanı kısa sürede Nevşehir’in en büyük parklarından biri haline dönüştüren Nevşehir Belediyesi ekipleri ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.