Bakan Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile görüştü.

Burada bir süre Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile görüşen Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projelerine ilişkin bilgiler aldı. Nevşehir Valisi Becel ve AK Parti milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe’nin de yer aldığı ziyarette bakanlığının Nevşehir’de hayata geçireceği spor yatırımları üzerine istişarelerde bulunan Kasapoğlu’na ziyaretin anısına Başkan Savran tarafından çini bir tabak hediye edildi. Kasapoğlu’nu Nevşehir’de konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savran, verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Ziyarette Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç tarafından ise Bakan Kasapoğlu’na 50 numaralı Nevşehir Belediyespor forması hediye edildi.