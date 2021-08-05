Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Robo, Savran’ı ziyaret etti

Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo’yu başkanlık makamında konuk etti. Arnavutluk ile Türkiye arasında geçmişe dayanan güçlü sosyal ve kültürel ilişkilerin olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Savran, Nevşehir Belediyesi olarak bu ilişkilere katkı sağlamaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti. Savran, konuk büyükelçiye Nevşehir’de bir süre önce turizme kazandırılan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verdi.

Büyükelçi Robo ise ev sahipliğinden dolayı Savran’a teşekkür ederek Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.