AK Parti Genel Sekreteri Şahin’den Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, bir dizi program için geldiği Nevşehir’de Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti. Şahin’e Nevşehir Belediyesi ziyaretinde AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar’da eşlik etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuklarına Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve gerçekleştireceği çeşitli projelere ilişkin bilgiler veren Başkan Arı, istişarelerde bulundu.

Arı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Nevşehir’in gelişimi adına gece gündüz demeden yatırım ve hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

“Milletin bize duyduğu emaneti ve güveni hakkıyla yerine getirmek için çaba gösteriyoruz” diyen Arı, Nevşehir Belediyesi’nin son dönemde gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir’in turizme açılması ile ilgili bilgiler verdi.

Nevşehir’in artık Türkiye’nin marka kentlerinden biri haline geleceğini ifade eden Arı, “Şehrimizin en büyük problemlerinden biri olan altyapı konusunda ciddi adımlar attık. Vatandaşlarımızın bizlere duyduğu güven ve verdiği destek ile beraber şehrin birçok noktasında içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek ilk kez yağmur suyu hatları döşedik. Tüm hızımızla bu çalışmaları sürdürürken şehrin kaderini değiştireceğine inandığımız kale bölgemizdeki Kayaşehir’i kısa sürede turizme kazandırarak önemli bir adım attık. Eğitimden spora, turizmden çevreye daha gerçekleştireceğimiz birçok önemli projemiz var. Halkımıza verdiğimiz tüm sözleri birer birer hayata geçiriyoruz” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise Nevşehir Belediyesinin son dönemde yaptığı atılım ve çalışmaların Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, gerçekleştirilen hizmetler nedeniyle Başkan Rasim Arı’ya teşekkür etti.