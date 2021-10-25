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8. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’na NEVÜ Ev Sahipliği yapacak

KOP İdaresi ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) iş birliğiyle düzenlenen ‘8. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’ 26-28 Ekim 2021 tarihleri arasında Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde yapılacak.

NEVŞEHİR 25.10.2021, 13:31
8. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’na NEVÜ Ev Sahipliği yapacak

KOP İdaresi ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) iş birliğiyle düzenlenen ‘8. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’ 26-28 Ekim 2021 tarihleri arasında Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde yapılacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Nevşehir, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesindeki 13 üniversite katılım sağlayacak. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) iş birliğiyle ‘Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’nun 8.si, 2021 UNİKOP Dönem Başkanlığını yürüten Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yurt içinden ve yurt dışından saygın bilim insanları; sektör temsilcilerinin, ‘Sorunlar’ ve ‘Çözüm Önerileri’ ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunacak. Kamu-üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak gibi birçok amacı barındıran KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumunda davetli konuşmacılar ‘Nevşehir Jeotermal Sularının Dünü, Bugünü ve Geleceği’ ve ‘KOP Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Uygulama Aşamaları’ konu başlıklarıyla konferans verecek.

Sempozyum kapsamında ayrıca düzenlenecek oturumlarda alanında uzman bilim insanları; ‘Küresel Ekonomik Güvenlik (Gıda Güvenliği)’, ‘Tarım Araştırmaları (Bitkisel ve Hayvansal Üretim)’, Turizm Araştırmaları (Gastronomi), ‘Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik’ ve ‘Alternatif Enerji Kaynakları’ üzerine konuşacak.

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