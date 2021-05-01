3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Çankaya FK: 2

Misli.com 3.Lig 1.Grupta ligin son karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Çankaya FK takımını konuk etti. Maç konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Misli.com 3.Lig 1.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Çankaya FK takımını konuk etti. Maçta ilk yarı 0-0 sona ererken maçın ikinci yarısının hemen başında Nevşehir Belediyespor Hamza’nın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Çankaya FK bu golün ardından beraberlik golü için yüklendiği Nevşehir Belediyespor karşında 60.dakikada Cemre Atmaca’nın golüyle maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Bu golün ardından konuk ekip 79.dakikada İsmail Karakaş ile maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu maçın ardından Nevşehir Belediyespor ile Çankaya FK ligde kalırken Alemdağ, Kemerspor 2003, Payasspor ve Manisaspor 3.lig 1.grupta Bölgesel Amatör Lige düştü.