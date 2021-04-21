3. Lig 1. Grup: Nevşehir Belediyespor: 0 Kızılcabölükspor: 0

Nevşehir Belediyespor, 3. Lig 1. Grup mücadelesinde sahasında ağırladığı Kızılcabölükspor ile golsüz berabere kaldı.

Nevşehir Gazi Stadyumunda oynanan müsabakada Nevşehir Belediyespor, Kızılcabölükspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısında karşılıklı ataklarla ile geçilirken maçta ilk yarı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında her iki takımda kontrollü oyun sergilerken konuk ekip Kızılcabölükspor kontra ataklar ile gol aradı. Nevşehir Belediyespor maçın son anlarında baskılı bir oyun sergilese de aradığı golü bulamayınca maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu maçın ardından Nevşehir Belediyespor puanını 31’e yükselterek 11. sıradaki yerini korurken Nevşehir Belediyespor ligin 29. haftasına Malatya Yeşilyurt ile deplasmanda karşılaşacak.