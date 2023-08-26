Yaklaşık 1 aydır nemli havanın etkili olduğu Antalya’da sıcaklık 32, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece ölçüldü. Yüzde 75’i aşan nemle birlikte kentte hissedilen sıcaklık etkisi ise bir hayli yükseldi. Sıcaktan ve nemden bunalanlar serinlemek ve deniz keyfi için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni tercih etti. Sahildekilerden bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenirken, bazıları ise deniz keyfi yaptı. Denize girmeyen tatilciler ise sahil yakınındaki parklardaki gölgelik alanlarda dinlendi. Körfez açıklarda demirli bulunan ABD Donanması'nın en yeni uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve gemide görevli 12. Uçak Gemisi ile Toroslar yüksek nem nedeniyle güçlükle görülebildi. Çok sayıda tatilcinin ise varyantlardan yürüyerek sahile doğru yürüdüğü gözlemlendi.



Emekli olduktan kısa süre sonra Antalya’ya yerleşen İsmail Dörüktaş, “Antalya’nın havası biraz dengesiz. Saatler içinde hava değişebiliyor. Alışmaya çalışıyorum. Sıcak havanın çaresi deniz, akşamları ise klima açıyorum. Deniz suyu bile ısınmaya başladı. Ama yine de Antalya güzel” dedi.



"Çocukların deniz keyfi"

Eskişehir’den dedesinin yanın tatile gelen Gurur Belen ise Antalya’nın daha sıcak olduğunu belirterek, nemde ise bol bol denize girerek serinlediklerini ifade etti.

Eskişehir’in Antalya’ya göre yaz aylarında serin olduğunu söyleyen İnci Durmaz, “Antalya’da yaz ayında evde durmak çok zor. Bugün hava nemli ve sıcak ama deniz keyfi yapmak için güzel” diye konuştu.