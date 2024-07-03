Hafta içi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nin kalabalık olduğu görüldü. Ülkenin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı tatilcilerden bazıları güneşlenirken, diğerleri denize girmeyi ve deniz sörfü yapmayı tercih etti. Bazı çocuklar ve gençler ise kayalıklardan atlayarak denizin keyfini çıkardı. Vatandaşların bir kısmı ise parkta ve ağaçlık alanlarda oturdu.



Ankaralı olan ama 30 yıldır Antalya'da yaşayan Solmaz Bekdemir, "Antalya çok güzel ama nem var. Sabah saatlerinde, arkadaşımla birlikte serinleyebilmek için denize geliyoruz, yüzüp geri gidiyoruz. Konyaaltı Sahili çok güzel o yüzden haftada iki veya üç kere geliyoruz" dedi.

İstanbul'dan Antalya'ya ailesiyle tatile gelen Adem Akbaş da, "İstanbul'dan geleli bir ay oldu. Deniz çok güzel, sahili de mükemmel. Bizim için güzel bir tatil oldu" şeklinde konuştu.