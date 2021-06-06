Varto’da oy kullanma işlemi tamamlandı

Muş’un Varto ilçesinde muhtarlık seçimi için yapılan oy kullanma işlemi sona erdi.

Varto ilçesine bağlı Gümgüm ve Kültür mahalleleriyle Leylek ve Üçbulak köylerinde yaklaşık 6 bin seçmen yeni muhtarlarını belirlemek için sabah saatlerinde sandık başına gitti. İki mahalle ve iki köyde kurulan 20 sandıkta oy kullanan seçmen, yeni muhtarlarını belirledi. Okullarda tek tek sayılan oy pusulaları seçim kuruluna götürülürken, kesin sonuçların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.