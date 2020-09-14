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Varto’da İlköğretim Haftası etkinlikleri

MUŞ’UN VARTO İLÇESİNDE İLKÖĞRETİM HAFTASI NEDENİYLE ÇELENK SUNUMU YAPILDI.

MUŞ 14.09.2020, 10:09
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Varto’da İlköğretim Haftası etkinlikleri

Muş’un Varto ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle çelenk sunumu yapıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törene; İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sancak Gündoğdu ve okul müdürleri katıldı. Sunulan çelengin ardından program İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Müdür Yalçın Süne, İlköğretim Haftası’nın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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