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Varto’da gaziler günü kutlandı

Muş’un Varto ilçesinde, ’19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla bir tören düzenlendi.

MUŞ 19.09.2021, 10:30
Varto’da gaziler günü kutlandı

Muş’un Varto ilçesinde, ’19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene; Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Muş Vali Yardımcısı Hasan Taş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Tören sonunda Vali Yardımcısı Taş, gazileri makamda kabul ederek kendileri ile sohbet edip sorunlarını dinledi.

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