Varto’da 149 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Muş’un Varto ilçesinde akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 149 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Varto’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Akşam saatlerinde etkisini arttırmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 99 köy ve 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, belediye ve ilçe özel idaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.