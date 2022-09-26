Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Elmakaya beldesi Üçtepe köyünde meydana geldi. Baran Ç. yönetimindeki 13 EB 063 plakalı otomobil ile Selçuk G. yönetimindeki 04 P 3512 plakalı traktör kafa kafaya çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Selçuk G., otomobil sürücüsü Baran Ç. ile otomobilde bulunan Nafiye Ç., Miraç Ç. ve Onur Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.