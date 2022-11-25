Sosyolog Balcı: “Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 85’i evli”

Muş’un Malazgirt Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünce "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Dayanışma Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.

Malazgirt’te geçtiğimiz yıl ziyaretçilere açılan 1071’den 2071’e Zaman Tüneli Müzesi konferans salonu düzenlenen panel, slayt gösteriminin izletilmesiyle başladı. Ardından bir konuşma yapan Malazgirt Aile ve Sosyal Politikalar Hizmet Merkezi Sosyologu Leyla Bozkurt Balcı, şiddete maruz kalan kadınların yüzde 85’inin evli olduğuna dikkat çekti. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Dayanışma Günü’nün önemine değinen Balcı, “25 Kasım 1999 tarihi, Bileşmiş Milletler Genel Kurulunda düzenlenen toplantı neticesinde tüm dünya başka olmak üzere ülkemizde de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan edilmiştir. Bizlerde bu özel ve anlamlı günü nedeniyle bir etkinlik düzenledik. Etkiliğimize üniversiteli gençlerimiz katıldı. Ben tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Panel sonunda Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve eşi Nebahat Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve panele katılan kadınlar hep birlikte “Kadına Şiddete Dur” diyerek ellerindeki turuncu balonları gökyüzüne bıraktılar.