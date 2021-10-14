Son Dakika
(Düzeltme) İstanbul’da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı.
Muş’ta terör örgütü PKK’ya ait lav tanksavar silahı ve patlayıcılar ele geçirildi
Muş’un Hasköy ilçesinde, jandarma ekipleri, “Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çapar” operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen lav tanksavar silahlar ile patlayıcı madde ele geçirdi.
MUŞ 14.10.2021, 10:53
Muş’un Hasköy ilçesinde, jandarma ekipleri, “Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çapar” operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen lav tanksavar silahlar ile patlayıcı madde ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Hasköy ilçesi Koğuktaş köyü kırsalında, ‘Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çapar’ operasyonu düzenlendi. 13 Ekim 2021’de yapılan arazi arama tarama faaliyetinde toprağa gömülü vaziyette, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen; 2 lav tanksavar silahı, 7 el bombası, 1 kalıp plastik patlayıcı, 3 kilogram plastik patlayıcı malzemesi ele geçirildi” denildi.