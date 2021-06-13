banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!

Muş’ta silah kaçakçılığı: 4 gözaltı

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

MUŞ 13.06.2021, 15:37
Muş’ta silah kaçakçılığı: 4 gözaltı

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçunu örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda 4 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Operasyon sonucunda; 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 av tüfeği, 2 tabanca ve 3 tabanca şarjörü ile 24 tabanca fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
az bulutlu
banner493