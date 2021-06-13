Muş’ta silah kaçakçılığı: 4 gözaltı

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçunu örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda 4 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Operasyon sonucunda; 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 av tüfeği, 2 tabanca ve 3 tabanca şarjörü ile 24 tabanca fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.