Muş’ta "Mülki İdare Amirleri Toplantısı" yapıldı

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında ‘Mülki İdare Amirleri Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, il merkezi ve ilçelerinde yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Gündüzöz’ün başkanlık ettiği toplantıya, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.