Muş’ta mesleki yeterlilik sınavını geçen 100 personele sertifika verildi

MUŞ (İHA) – Muş İl Özel İdaresi bünyesinde görevli personellere yönelik düzenlenen ‘Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavı’nda başarı elde eden katılımcılara sertifikaları teslim edildi.

Muş İl Özel İdaresi konferans salonunda düzenlenen sertifika dağıtım törenine Genel Sekreter Şeyhmus Yentür, Genel Sekreter Yardımcısı Maşallah Yıldız, şoförler, operatörler, atölye usta ve usta yardımcıları katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirtilen standartlara göre uygulanan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavında başarılı olan 100 personele makine bakımcı 4-Seviye Mesleki Yeterlilik Eğitimi sertifikaları İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür tarafından teslim edildi.

İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içinde personellere ilk yardım eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, yangın söndürme eğitimi ve mesleki eğitim yeterlilik sertifikası eğitimleri verildiğini hatırlatan Genel Sekreter Yentür, eğitimlerin amacının personellerin yaptığı işle ilgili olarak gerekli yeterliliğe kavuşturmak ve her türlü iş kazalarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmek olduğunu söyledi.