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Muş’ta mahalle ve köy muhtarlarına bilgisayar eğitimi

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Muhtarlar Derneği işbirliğiyle açılan bilgisayar kullanımı kursuna katılan mahalle ve köy muhtarları, aldıkları eğitimle hem dilekçe hazırlayacak hem de vatandaşın ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılayacak.

MUŞ 04.03.2021, 12:45
Muş’ta mahalle ve köy muhtarlarına bilgisayar eğitimi

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Muhtarlar Derneği işbirliğiyle açılan bilgisayar kullanımı kursuna katılan mahalle ve köy muhtarları, aldıkları eğitimle hem dilekçe hazırlayacak hem de vatandaşın ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılayacak.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından mahalle ve köy muhtarlarının faydalanabileceği 163 saatlik temel bilgisayar kullanımı kursu açıldı. Yaklaşık 500 muhtarın eğitim göreceği kurs, 15’er kişilik gruplardan oluşturularak, hafta içi her gün 6 saatlik eğitimle 45 gün boyunca devam edecek. Muhtarlar, burada aldıkları eğitimle vatandaşın ihtiyacı olan dilekçe, resmi evrak ve e-devlet üzerindeki işlemlere yardımcı olacak. Özellikle pandemi sürecinde resmi kurumlarda oluşan yoğunluğun düşürülmesi hedeflenen çalışmayla korona virüsün yayılmasının da engellenmesine çalışılacak.

Kursu ziyaret eden Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, ilçelerdeki muhtarların da kursu örnek alarak kısa sürede eğitimlere katılmalarını tavsiye etti. Çağın teknoloji çağı olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Yazıcı, “21. yüzyıldayız ve bilgisayar çağındayız. Bu önemli bir konu. Cebimizde telefon gezdirmekle teknolojiyi kullanmış, takip etmiş ya da ondan istifade etmiş olmuyoruz. Bilgisayarın her türlü imkanından yararlanmış olmak isteriz. Kursun tertiplenmesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze, Muhtarlar Derneğimize ve katılımlarından dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Yaklaşık 500 muhtarımıza kurs vereceğiz”

Muş Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süne de, bilgisayar kursunu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Muhtarlar Derneği işbirliğiyle hazırladıklarını söyledi. Bu çalışmayla muhtarların teknolojiyi rahat kullanabilmelerini hedeflediklerini belirten Süne, “Kursun ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için böyle bir girişimde bulunduk. Kursumuzu yaklaşık 500 muhtarımıza vereceğiz. Şu an ilk olarak Muş merkezden başladık. Köy ve mahalle muhtarları olarak hep birlikte kursa katıldık. Muhtarlarımız bundan sonra daha rahat bir şekilde kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak, dilekçelerini kendileri yazacak, köylerindeki veya mahallelerindeki bilgisayar üzerindeki işlemlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için böyle bir çalışma başlattık” ifadelerini kullandı.

“Yetkililerden her muhtarımıza birer bilgisayar talep ediyoruz”

Kurs sayesinde artık muhtarların kendi köylerinde oturarak dilekçelerini, vatandaşın isteklerini rahatça karşılayabileceklerini aktaran Süne, “Yalnız bu çalışmamızdan sonra yetkililerden her muhtarımıza birer bilgisayar talep ediyoruz. Bu konuda da yetkililerimizin duyarlılık göstereceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşımızın işini çözmek için eğitim alıyoruz”

Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünden geldiğini ifade eden muhtarlardan Hüseyin Sevinç ise “Kurs sayesinde kendimizi daha fazla geliştirip, halka daha iyi hizmet vermek için 40 kilometre şehir merkezine gelmeden, köyümüzde, yerimizde, masa başında vatandaşımızın işini çözmek için eğitim alıyoruz. Bu pandemiden dolayı herkes e-devlet üzerinden işlem yapıyor. Vatandaşlarımız bundan sonra kurumlara gelip evrak için sıraya girmeyecekler. Direk muhtarlığımıza gelip seri şekilde evraklarını alacaklar. Direk birinci aracı olup vatandaşa gereken evrakı bilgi dahilinde hemen vereceğiz. Burada bilgi sahibi olacağız ve halka bu bilgileri anında evrak olarak teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.
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