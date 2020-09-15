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Muş’ta İlköğretim Haftası
MUŞ'TA İLKÖĞRETİM HAFTASI NEDENİYLE VALİ ADİL YAZAR İLKOKULU MÜDÜRÜ ARZU USLU BERABERİNDE SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİLER İLE BİRLİKTE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ENVER KIVANÇ'I ZİYARET ETTİ
MUŞ 15.09.2020, 10:52
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Muş’ta İlköğretim Haftası nedeniyle Vali Adil Yazar İlkokulu müdürü Arzu Uslu beraberinde sınıf öğretmeni ve öğrencisi ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç’ı ziyaret etti.
İlköğretim Haftası kutlamaları çerçevesinde merkez Vali Adil Yazar İlkokulu Müdürü Arzu Uslu, beraberinde sınıf öğretmeni Esmer Akbal ve üçüncü sınıf öğrencisi Azra Ünsel ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç’ı makamında ziyaret ederek günün anısına çiçek sundular. İl Milli Eğitim Müdürü Kıvan, ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ederek öğrenciye hediye verdi.
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