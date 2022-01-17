Muş’ta ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

Muş Valiliği tarafından ’2022 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali İlker Gündüzöz başkanlığında düzenlenen toplantıya; belediye başkanları, vali yardımcısı, kaymakamlar, bölge müdürleri, kamu kurum amirleri ve ilgili kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda 2021 yılı içerisinde yapılan yatırımlar ve 2022 yılında yapılması planlanan proje konuları ele alındı.

“Sadece sporda geçen yıl 350 milyon liralık yatırım var”

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, 2022 Yılı 1. Yatırım Koordinasyon Toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. Tüm yatırım programı ve geçen yıl yaptıkları çalışmaları gözden geçirdiklerini kaydeden Vali Gündüzöz, “Sevinerek söylemek gerekir ki demografik yatırım dediğimiz spor, sağlık, okul gibi pek çok alanda çok önemli yatırımlar gerçekleşmiş durumda. Bunun dışında üretken yatırımlarda da önemli mesafe alınmış. Gerçekten sadece sporda geçen yıl 350 milyon liralık yatırım var. Bu yılda yatırımlar artarak devam edecek. Bu Muş’un emin adımlarla ileriye doğru koşarak gittiğini gösteren bir veri” dedi.

“2022 yılında planladığımız her şeye ulaşacağız”

2022 yılı içerisinde planladıkları projelere kavuşacakları müjdesini de veren Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle tamamladı:

“2022’de Kurtik Kayak Merkezini ihale etmiş olacağız, önemli projelerimizden hastane olsun, sulama olsun gerçekleştireceğiz, içme suyunu bitireceğiz. Dolayısıyla inşallah hiçbir aksama olmadan yıllardır çözülemeyen sorunlar ve Muşlunun, Muş’un arzuları yerine getirilmiş olacak.”

Toplantı, soru cevap bölümü ve çekilen fotoğraf ile sona erdi.