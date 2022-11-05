Muş’ta ’Altın Lale’ ödül töreni düzenlenecek

Muş Tanıtım Platformu tarafından düzenlenecek olan ’Altın Lale’ ödül töreninin tanıtımı yapıldı.

Kentteki bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Muş Tanıtım Platformu Yönetim Kurulu, çalışmayla ilgili bilgilendirme yaptı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Platform Başkanı Fırat Aykan, yaklaşık 2 aydır yönetim kuruluyla beraber altyapı çalışmaları yaptıklarını ve Muş Altın Lale Ödülleri kategorilerini belirlediklerini söyledi. Muş Tanıtım Platformu yürütücülüğünde güzel bir organizasyon olması için büyük emekler sarf ettiklerini belirten Aykan, “Tarihi 1071’e dayanan doğa ve kültür kenti bu şehrimizde niyetimiz şehrimizin algısına katkıda bulunmaktır. Şehrimizin bakir kalan tarihi, turistik doğal güzelliklerini ve buna benzer gezilip görülmesi gereken mekanlarını yerelde hemşehrilerimize, ulusalda bütün ilgili spor, sanat, kültür ve eğitim camiasına duyurabilmek için böyle bir tören hazırlığı yürütmekteyiz. Çalışmalarımıza valiliğimiz, belediye ve üniversitenin desteğini alarak start vermiş bulunmaktayız. 25 Kasım’da Muş Alparslan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde, birçok kategoride Altın Kelebek, Altın Portakal tadında artık Altın Lale de yerini almış olacak. Altın Lale ödüllerinin ilki düzenlenecek. Komite ve yönetim kurulunun belirleyeceği kategorilerle ödüller verilecek. Bu ödül törenlerini artık geleneksel hale getirmeyi planlamak adına da ciddi bir altyapımız var” dedi.

Ödül kategorilerine de değinen Aykan, “Ödüller sinema, televizyon, müzik, dijital ortam, Altın Lale özel ödülleri, vefa ve spor ödülleriyle ilgili başlıklar altında verilmiş olacak. Düzenleyeceğimiz bu töreni başta Muşlu hemşehrilerimize, Türkiye’deki Muşlu hemşehrilerimize, yurt dışında yaşayan hemşehrilerimize ve devamında sanat, spor, sinema ve kültür camiasına da buradan ilan ediyoruz. Şehrimize bekliyoruz. Memleketimizin güzelliklerini görmeye, alanlarında iyi olan insanları şehrimizde ödüllendirmeye ve misafir etmeye bekliyoruz” şeklinde konuştu.