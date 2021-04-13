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Muş’ta 42 düzensiz göçmen yakalandı
Muş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 42 düzensiz göçmen yakalandı.
MUŞ 13.04.2021, 15:51
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Muş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 42 düzensiz göçmen yakalandı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca mart ve nisan ayları içerisinde göçmen kaçakçılığı kapsamında icra edilen operasyonlarda toplam 42 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.