Muş’ta 352 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 352 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kenti etkisi altına alan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 2 gündür kesintisiz devam eden kar yağışı nedeniyle il genelindeki 366 köy yolundan 352’si ile ulaşım kesildi. Yollarda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, kapalı yerleşim yerlerini ulaşıma açmak için seferber oldu. Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, merkezde 96, Varto’da 80, Malazgirt’te 74, Bulanık’ta 55, Korkut’ta 30 ve Hasköy’de 17 köy yolu olmak üzere toplam 352 yerleşim birimiyle ulaşımın kesildiğini ifade etti.

Ekiplerin karla mücadeleye başladığını kaydeden Yentür, “Vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlamak için kar yağışının dinmesiyle sahaya inmiş bulunmaktayız. 90 personel ve 59 iş makinesiyle kapalı yollarda çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. En kısa zamanda kapalı yolları ulaşıma açmayı hedefliyoruz” dedi.

Şehir merkezinde kar kalınlığı 57 santimetreye ulaştı

Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan verilere göre, kar kalınlığının 57 santimetreye ulaştığı şehir merkezinde araçlar kara gömüldü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, uzun bir süre araçlarının üzerini temizlemekle uğraştı. Dondurucu soğuk nedeniyle çatılarda 2-3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri de yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı.

“Bugüne kadar hiç bu kadar kar görmedim”

Güne kar sürpriziyle uyandığını ifade eden vatandaşlardan Hasan Öngün, “Biz dışarıdan Muş’a misafir olarak geldiğimiz için hiç beklemediğimiz bir olaydı. Aksaray’da yaşadığım için bu kadar karı hiç görmedim bugüne kadar. Bizim için bir sürpriz oldu. Aşağı yukarı aracın üzerinde 40 santimetre kadar bir kar birikmişti. 2 günden beri kar yağışı devam ediyor. Yola çıkacağımız için arabamızı üşümemize rağmen temizliyoruz” diye konuştu.