Muş’ta 347 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 347 köy yolunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Muş’ta etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bir haftadan fazladır etkili olan kar yağışı 347 köy yolunu ulaşıma kapattı. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun bir şekilde mücadele veren il özel idaresi ekipleri, açtıkları yolu tekrardan kapatan kar ile zorlu bir mücadele veriyor. 100 personel ve 58 iş makinesi ile sahada çalışmalarını yürüten il özel idaresi, 7/24 esasına göre yürüttüğü çalışma ile yolları kardan temizliyor.