Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Muş’ta 140 okula kütüphane kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında okullar kütüphanelerine kavuşuyor. Kütüphanesi tamamlanan okullarda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdür Enver Kıvanç, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kıvanç, kütüphanesi olmayan 177 okul tespit ettiklerini ve 140 okulun kütüphanesini tamamladıklarını söyledi.

Birkaç gün içerisinde kentteki tüm okulların kütüphane ihtiyacını karşılayacaklarını kaydeden Kıvanç, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ülke genelinde başlattığı ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında il genelinde kütüphanesi olmayan tüm okullarımızı tespit ederek hızlı bir şekilde kütüphane kurulumuna başladık. Bakanlığımızın gönderdiği ödeneklerle üretimi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan kütüphane kitaplıklarını bugüne kadar 140 okulumuzda kurduk. Geriye kalan 37 okulumuza ise kısa sürede kitaplıkları teslim edilecek” dedi.

8. sınıf öğrencisi Nilay Tekin ise kütüphaneyi kuranlara teşekkür ederek, “Onlar sayesinde kitaplarla buluştuk. Ders dışında kütüphaneye gelip kitap okuyup, aktivitelerde bulunacağız. Kitapların eğlenceli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.