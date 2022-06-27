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Muş Valiliği, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

Muş Valiliği, valiliğin adını kullanarak bağış talebinde bulunabilecek telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

MUŞ 27.06.2022, 17:11
Muş Valiliği, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

Muş Valiliği, valiliğin adını kullanarak bağış talebinde bulunabilecek telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Vali, vali yardımcıları, özel kalem müdürlüğü gibi unvanları kullanarak hastane ve diğer kurumlara cihaz alımı ya da başka kamu hizmetleri için bağış isteyenlere itibar etmeyin. Bunların dolandırıcı olduğunu bilerek ihbarda bulunun. Arayanları, 112’yi arayarak ya da en yakın kolluk birimlerini haberdar ederek ihbar ediniz” ifadeleri kullanıldı.

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