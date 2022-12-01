Muş Spor Başkanı Nevzat Kaya: “Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ile gençler geleceğe hazırlanacak”

Muş’ta gençlerin spora kazandırılması için futbol akademisi kuran 1984 Muş Spor Kulübü Başkanı Nevzat Kaya, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün girişimleriyle inşasına başlanan ‘Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nin kentin önünü açacağına işaret etti. Gençlerin geleceğe umutla bakacağı bir projenin kente kazandırılmasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Kaya, sporu tabana yaymak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

“Sporcu Kamp Eğitim Merkezinin inşa edilmesi büyük bir devrimdir”

Kulüp başkanlığının kendisine tevdi edildiği günden bu yana Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile birlikte ağabey kardeş ilişkisi içerisinde Muş sporunu en iyi noktaya taşımak için beraber çalıştıklarını anlatan Başkan Kaya, “Bu durum bizleri son derece mutu etmektedir. Muş için gece gündüz demeden çalışan valimizin gayreti takdire şayandır. 30 yıllık Muş Spor geçmişine bakıldığında sporcular için bir tesisin olmayışı bizleri derinden üzmekteydi. Bu durumu ortadan kaldırarak, gençlerin ve Muş sporunun geleceğine yön verecek olan ‘Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nin inşa edilmesi büyük bir devrimdir” dedi.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Tesisin şekillenmesiyle Muş’taki spor kalitesinin de yükselişe geçeceğini vurgulayan Başkan Kaya, “Gençler artık sadece bölgesel liglerle kalmayıp, Süper Lig ve dünya liglerinde boy gösterecektir. Bu çerçevede tesisin inşasında emeği geçen başta Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, arsa tahsisini sağlayan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür’e, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sinan Alma’ya ve projede emeği geçen herkese Muş halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Taraftarlarımıza minnettarız”

Muş Spor taraftarlarına da seslenen Başkan Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Muş Sporu malzemecisinden en üst yöneticisine kadar el birliğiyle en iyi noktaya taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Göreve geldiğimizde karşılaştığımız onca zorluğu taraftarlarımızla birlikte aştık ve aşmaya da devam ediyoruz. Kadirşinas taraftarlarımızdan ve Muşlu kardeşlerimden ricam takıma olan inanç ve desteklerini hiçbir zaman eksiltmesinler. İnanıyorum ki Muş Spor hak ettiği noktadan çok daha iyi yerlere gelecektir. Pazar günü İstanbul deplasmanında saat 14.00’de karşılaşacağımız Büyükçekmece Tepecik mücadelesine tüm Muşlu ve Muş Spor’a gönül vermiş hemşehrilerimizi desteğe davet ediyorum. Destekleriniz Muş Spor için son derece önemlidir.”