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MŞÜ öğretim üyesi editörlüğünde Bulanık/Kop kitabı yayımlandı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MŞÜ) ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. İRŞAD SAMİ YUCA EDİTÖRLÜĞÜNDE YAYIMLANAN BULANIK/KOP KİTABINDI 36 AKADEMİSYEN VE ARAŞTIRMACI YAZAR KALEME ALDI.
MUŞ 01.10.2020, 13:13
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Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrşad Sami Yuca editörlüğünde yayımlanan Bulanık/Kop kitabındı 36 akademisyen ve araştırmacı yazar kaleme aldı.
Tarih ve kültürüyle zengin bir mirasa sahip olan Muş’un en büyük ilçesi olan Bulanık, insan, coğrafya, toplum, tarih, edebiyat, kültür, din, eğitim ve ekonomi başlıklarında detaylı olarak ele alındı. Bulanık/Kop kitabı MŞÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrşad Sami Yuca editörlüğünde Çizgi Kitabevi Yayınları tarafından okuyucuların beğenisine sunuldu. Bulanık/Kop kitabını Bitlis Eren Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve MŞÜ’den 36 akademisyen ve araştırmacı yazar kaleme aldı.
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