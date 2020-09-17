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Milli Eğitim Müdürü Kıvanç’ın okul denetlemeleri devam ediyor

MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ENVER KIVANÇ VE BERABERİNDEKİLER OKULLARI ZİYARET EDEREK HİJYEN ŞARTLARININ SAĞLANMASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİ YERİNDE İNCELEDİ.

MUŞ 17.09.2020, 11:03
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Milli Eğitim Müdürü Kıvanç’ın okul denetlemeleri devam ediyor

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, beraberinde şube müdürü ile birlikte okulları ziyaret ederek hijyen şartlarının sağlanması için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve beraberinde şube müdürü İbrahim Tanyeri ile birlikte okullarda hijyen şartlarının sağlanması için alınan tedbirleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında okul müdürlerinden bilgi alan Müdür Kıvan, okul idarecileri ve öğretmenlerine gerekli bütün tedbirlerin alındığı sağlıklı bir okul ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmelerinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

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