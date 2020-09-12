banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
“Asla diz çökmeyeceğim”
“Asla diz çökmeyeceğim”
Sörloth bilmecesi
Sörloth bilmecesi

MHP Muş Merkez İlçe Başkanı Şahin’den, Başkan Öğreten’e ziyaret

MUŞ MERKEZ İLÇE BAŞKANI TAHSİN ŞAHİN BERABERİNDE, BULANIK MHP İLÇE BAŞKANI ZAFER YIKILMAZ İLE BİRLİKTE MHP MALAZGİRT İLÇE BAŞKANI HALUK ZEKİ ÖĞRETEN VE YÖNETİMİNİ ZİYARET ETTİLER.

MUŞ 12.09.2020, 15:08
1
MHP Muş Merkez İlçe Başkanı Şahin’den, Başkan Öğreten’e ziyaret

MUŞ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, beraberindeki heyet ile birlikte MHP Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten ve yönetimini ziyaret etti.

MHP Muş Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, beraberindeki Bulanık MHP İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve heyet ile birlikte 26 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacak olan MHP Malazgirt ilçe olağan kongresi öncesi ilçe başkanı Haluk Zeki Öğreten ve yönetimini ziyaret ederek istişare toplantısı yaptı. Şahin, yaklaşık 4 ay önce genel merkez tarafından MHP Malazgirt İlçe Başkanlığına atanan Haluk Zeki Öğreten’e ‘hayırlı olsun’ dileyip kongre öncesi destek olmak için ilçeye geldiğini belirterek, “Başkanımız Öğreten’i Muş il teşkilatı olarak her daim yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

Muş merkez ilçe başkanı ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden İlçe Başkanı Öğreten, “Bizleri nazik ziyaretleriyle şereflendiren Muş Merkez İlçe Başkanımız Tahsin Şahin, Bulanık MHP İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve değerli ekibine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Merkez ilçe başkanımız yaptığımız çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirmeleri bizleri hayli mutlu etti. Bizde o yüce şahsiyetin torunları olarak, Malazgirt ilçesini tüm dünyaya tanıtmak için tüm gayretlerimiz ile çalışacağımızın sözünü veriyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2020
İmsak 05:08
Güneş 06:35
Öğle 13:05
İkindi 16:38
Akşam 19:26
Yatsı 20:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Beşiktaş 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Karagümrük 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
21. Çaykur Rizespor 1 0
Takımlar O P
1. Altınordu 1 3
2. Adana Demirspor 0 0
3. Adanaspor 0 0
4. Akhisar Bld.Spor 0 0
5. Altay 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Osmanlıspor 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Bandırmaspor 0 0
10. Boluspor 0 0
11. Bursaspor 0 0
12. Eskişehirspor 0 0
13. Giresunspor 0 0
14. Samsunspor 0 0
15. Tuzlaspor 0 0
16. Ümraniye 0 0
17. İstanbulspor 0 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0