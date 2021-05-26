Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı

Güneydoğu’dan Muş’a gelerek tarım alanında çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, çadırlarını kurarak çapa yapmaya başladı.

Çevre illerden kente gelen tarım işçileri, hayatlarının büyük bölümünü gurbette çalışarak geçiriyor. Muş Ovası’nda ekili alanlara çapa yapmak için gelen işçiler, yılın belli bir bölümünü evlerinden uzakta geçiriyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerden kente gelen yaklaşık 550 tarım işçisi; şeker pancarı, nohut ve ayçiçeği ekimine başlanan tarlalarda yoğun mesaiye başladı.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinden Muş Ovası’na gelen işçilerden Kutbettin Koç, 40 aileyle merkeze bağlı Muratgören köyü yakınlarında çadır kurarak tarlalarda çapa işi yapmaya başladıklarını söyledi. Sabah erken saatlerde işbaşı yaptıklarını ifade eden Koç, “Mevsimlik işçiler olarak bunaltıcı sıcakta şeker pancarı çapası gerçekleştiriyoruz. Çapa işçiliği için Muş’a geldik. Muş Ovası’nda şeker pancarı çapası bitene kadar çalışacağız. Daha sonra Adapazarı’na gideceğiz. Çünkü bizim geçim kaynağımız budur” dedi.

Kadınlar olarak 35 derece sıcakta tarlada çalışmanın yanı sıra ev işleri yaptıklarını da belirten Pınar Koç ise “Tarlaya yetişmek için sabah erken saatlerde kalkıp günlük yemeği ve kahvaltıyı hazırlıyorum. Şimdi de çocuklar için ekmek pişiriyorum. Şu anda 7 kişi tarlada çalışıyoruz. İşimiz çok zor ama eşimize yardımcı olmak zorundayız. Bir yandan gün boyu tarlada çalışıyoruz diğer yandan da ev işleri yapıyoruz. Kadınlar olarak gerçekten çok sıkıntı yaşıyoruz. Tarla işçisi olarak yaklaşık 20 yıldır çalışıyoruz” diye konuştu.