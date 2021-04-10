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Malazgirt’te Polis Haftası kutlandı

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

MUŞ 10.04.2021, 15:07
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Malazgirt’te Polis Haftası kutlandı

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Malazgirt Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi’nin çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
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