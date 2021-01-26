Malazgirt’te maske denetimleri sürüyor

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında gerçekleştiren korona virüs denetimlerine katıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Malazgirt’te devam eden denetimlere Belediye Başkanı Cengiz Altın da katılarak vatandaşları uyardı. Başkan Altın; iş yerleri, marketler, manavlar ve toplu taşıma araçlarındaki denetimlerde vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra tespit edilen eksikliklerle ilgili uyarılarda bulundu. Başkan Altın, denetimler sırasında oyuncakçı dükkânında oyuncaklara bakan küçük çocuğa sürpriz yaparak dilediği kadar oyuncak alabileceğini söyleyince, kısa bir şaşkınlıktan sonra kendine ve 3 kardeşine kucak dolusu oyuncak aldı.

Başkan Altın, ilçedeki denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade ederek, “İlçe esnafımızı her zaman ziyaret ediyoruz. Korona virüs denetimine katılarak ilçemizdeki esnaf ve vatandaşlarımıza tedbirlere uyulması konusunda telkinlerde bulunuyoruz. Bizler maske ve mesafe kurallarına uyarsak inşallah en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulabiliriz. Çok şükür ilçemizde esnaf kardeşlerimizi ziyaretlerimiz esnasında maske ve mesafe kurallarına uyduklarını gördük. Ben tüm duyarlı esnaf kardeşlerime pandemi kurallarına uydukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.