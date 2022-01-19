Malazgirt’te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Muş’un Malazgirt ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gece yarısı başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı. Malazgirt belediyesi ekipleri aralıksız ilçe merkezindeki karları kamyonlarla ilçe dışına taşırken, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizleyerek ekiplere yardımcı oldu. Sabah kar yağışı altında dükkânını açan esnaf Furkan Korucu, havanın çok soğuk olduğunu belirterek, “Geçen yıl eksi 40 dereceyi gördük, fakat bu kadar soğuk değildi. Bu sene çok değişik soğuk var. Sabah geldik dükkanımızın önünü temizledik. Kar esarettir. İnşallah bir an önce havalar ısınır” dedi.

İlçede ekmek dağıtan fırınların araçları karlı yollarda zorlanınca, esnaf ise seyyar araçlarla ekmek dağıttı.

Malazgirt Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de, kapanan köy yollarını açma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ise ana yolları temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.