Malazgirt’te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Muş’un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kenan Kayretli, kamu kurum ve kuruluş amirleri siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program daha sonra Malazgirt Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam etti.