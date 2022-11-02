Malazgirt Kaymakamı Bayram köy ziyaretlerini sürüyor

Kaymakam Göksu Bayram, beraberindeki Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk,Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken ile 9 köy ziyaretleri yaptı. Kaymakam Bayram ve beraberindeki heyet ile birlikte sırasıyla Güleç, Aradere, Alyar,Yeniköy, Tatlıca, Dolabaş, Karakaya, Bostankaya ve Mollabaki köylerini ziyaret ederek, vatandaşların dilek ve temennilerini dinledi. Güleç ve Aradere köylerinde okul ziyaretinde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Kaymakam Bayram, hangi meslekleri seçeceklerini sordu. İleride seçecekleri meslekler hakkında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaymakam Bayram istedikleri meslekleri kazanmaları için bol bol ders çalışmaları ve kitap okumalarını tavsiye etti. Gittikleri tüm köylerde taziye evlerinde veya taziye evlerinin bahçelerinde vatandaşların dilek ve temennilerini dinleyen Kaymakam Bayram, “Köy ziyaretlerimizin tek amacı tek ağızdan vatandaşlarımızın aracısız dilek ve temennilerini dinlemek. Bugünkü ziyaretimizi de ilçemize bağlı 9 köyümüze yaptık. Kış ayları öncesi vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini dinledik” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getiren Güleç, Aradere, Alyar,Yeniköy, Tatlıca, Dolabaş,Karakaya, Bostankaya ve Mollabaki köylerinin sakinler ise Kaymakam Bayram’a ve beraberindekilere teşekkür ettiler.