Kaymakam Ocak, voleybol turnuvasına oynadı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçede düzenlenen voleybol turnuvasında kaymakamlık takımında yerini aldı.

Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası kapalı spor salonunda gerçekleşiyor. Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, turnuvaya katılan kaymakamlık takımında oyuncu olarak yerini aldı. Vali Selahattin Yatılı Bölge Okulu ile Bulanık Kaymalığı arasında oynanan voleybol turnuvasını Kaymakam Ocak’ın oynadığı maçta gösterdiği performans ile izleyicilerden takdir alırken, maçı da 2-1 almayı başardılar.

“Yoğun bir seyirci tarafından izlendi”

Kaymakam Ocak, turnuvanın iyi geçtiğini, vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu söyledi. Kendisinin de bu turnuvaya sporcu olarak katıldığını ifade eden Kaymakam Ocak, "Bütün takımlara ve sporcu arkadaşlara başarılar dilerim" dedi.