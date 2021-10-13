Kaymakam Demirer’den Sanayi Odası Başkanı Yoldaş’a ziyaret

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi ( TARMİSS) Başkanı Abdullah Yoldaş’ı ziyaret etti.

TARMİSS Başkanı Abdullah Yoldaş’ı iş yerinde ziyaret eden Kaymakam Demirer, TARMİSS sitesinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’in ziyaretinden oldukça mutluluk duyduğunu belirten Başkan Abdullah Yoldaş, organize sanayisinde üretilen tarım aletlerinin ilçe ve bölge için önemli olduğunu söyledi. Organize sitesi olarak Malazgirt’te tarım sanayisin gelişmesine büyük katkılar sağladıklarını dile getiren Başkan Yoldaş, “ TARMİSS olarak Malazgirt ilçemizde ürettiğimiz tarım makineleri ile birçok ülke ve bölge il ve ilçelerine tarım aleti üretip satıyoruz. Bu da hem ilçemize hem de ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Kaymakamımıza TARMİSS sanayi sitemizin çalışmaları hakkında bilgiler verdik. Kaymakamımızın ziyaretleri de bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Malazgirt’in sanayisinin gelişmesi için bizlere verdikleri desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere yaptığı bu anlamlı ziyaretten ötürü yönetimim, üyelerim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ise Malazgirt tarım aletleri üretiminde önemli bir bölge haline geldiğini söyledi. Organize sanayisinde üretilen tarım aletlerinin birçok ülke ve bölge illerine yollandığını ifade eden Demirer, Başkan Abdullah Yoldaş’ın çalışmalarını takdirle karşıladıklarını kaydetti.