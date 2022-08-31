Kaymakam Demirer onuruna veda yemeği

Muş’un Malazgirt Kaymakamı olarak görev yaparken tayini Trabzon’un Of ilçesine çıkan Yiğit Yaşar Demirer için veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı kararnameyle Trabzon’un Of ilçesine atanan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer için verilen veda yemeğinde duygulu anlar yaşandı. İlçede görev yaptığı süre içerisinde Malazgirt’te yaşayan yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan Kaymakam Demirer, alışılagelmiş idarecilik anlayışını yeni bir boyut katmış ve herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı sergilemişti.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından organize edilen veda yemeğinde konuşan Kaymakam Demirer, “Malazgirt ilçemiz gerçekten tarihi ve çok önemli ilçelerden biridir. Cumhurbaşkanımızın her yıl ziyaret ettiği ender ilçelerden birisidir. Ben bir kış günü ilçeye atandığımı öğrendim, apar topar ilçeye geldim. Malazgirt ilçesinin insanlarının sıcaklığını geldiğim günden beri hissettim. Çok değerli Malazgirt halkı inanın sizlerden ayrılacağım için çok üzgünün. Ben Malazgirt ilçesinden görev yapmaktan dolayı onurlu ve gururluyum. Hepiniz haklarınızı helal edin, benden yana hakkınız helal olsun. Çok şükür 26 Ağustos Malazgirt Zaferi etkinliklerinde yoğun katılım vardı. İlk defa bir ilçede devletimizin tüm yetkilileri ile büyük bir katılım oldu. Ben bir kez daha buradan Cumhurbaşkanımıza ve tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Malazgirt Zaferimize katılan tüm vatandaşlarımıza ve özellikle köylerini ve ilçe merkezi boşaltarak Cumhurbaşkanımız için alanı dolduran Malazgirt halkına da çok teşekkür ediyorum. Buradan gidiyorum fakat kalbim hep sizinle olacak. Allah hepinizden razı olsun her şey için çok teşekkür ederim” dedi.

Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın da birer konuşma yapmasının ardından Kaymakam Demirer yemeğe katılan herkes ile tek tek tokalaşarak vedalaştı.

Kaymakam Demirer’e çeşitli hediyelerin verildiği veda yemeğine Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, Malazgirt Cumhuriyet Savcıları Pınar Özçulcu ve Hilmi Kahveci, Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, CHP İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir, STK temsilcileri, muhtarlar ilçedeki kamu kurum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Veda yemeği sonunda Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’e fahri hemşehrilik beratı takdim edildi.