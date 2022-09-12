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Kaymakam Bayram’dan jandarmaya ziyaret
Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksü Bayram, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.
MUŞ 12.09.2022, 17:52
Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksü Bayram, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.
Malazgirt Kaymakamlığa atanan Göksü Bayram, ilçedeki kurumlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Bayram, Malazgirt Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, İlçe Jandarma Komutanı Kamil İncebacak’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Kaymakam Bayram, jandarma personeline yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarında başarılar diledi.
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