Kaymakam Bayram: “Köylerimizin tüm ihtiyaçlarını biliyoruz”

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, kış gelmeden tüm köylere gitmeyi hedeflediğini belirterek, “Devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda, köylerimizdeki tüm sorunları çözmeye çalışacağız" dedi

Kaymakam Göksu Bayram başkanlığında Malazgirt Kültür Merkezinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda köy muhtarlarına tek tek söz alarak köylerindeki eksiklikleri dinleyen Kaymakam Bayram, göreve geldiği günden peri birçok köyün sorunlarını çözdüklerini söyledi. Bayram, “Yanımızda kurum amirlerimiz ile birlikte köy ziyaretlerimizi yaparak vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini yerinde dinleme imkanı buluyoruz. Kış gelmeden tüm köylerimize gitmeyi hedefliyorum. Köylerimizin tüm ihtiyaçlarını biliyoruz. Devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda, köylerimizdeki tüm sorunları çözmeye çalışacağız" dedi.

KHGB Müdürü Yunus Şahin’in de birliğin gelir ve gideri hakkında katılımcıları bilgilendirdiği toplantı, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.