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Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe: 6 tutuklama
Muş’a, Ağrı ve Bitlis’ten uyuşturucu madde getirerek hem uyuşturucu ticareti yaptığı hem de kullandığı tespit edilen 28 kişiden 6’sı tutuklandı.
MUŞ 18.01.2021, 13:08
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Muş’a, Ağrı ve Bitlis’ten uyuşturucu madde getirerek hem uyuşturucu ticareti yaptığı hem de kullandığı tespit edilen 28 kişiden 6’sı tutuklandı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Ağrı ve Bitlis illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Bulanık ve çevre ilçelere sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik uyuşturucu madde arama köpeği Caka’nın da katılımıyla operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramalarda; 77,58 gram metamfetamin, 91,62 gram kubar esrar, 23,48 gram toz esrar, 1 gram bonzai, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca, 4 tabanca şarjörü, 17 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan, 22 şüpheli hakkında ise ‘kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak’ suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 6’sının tutuklanarak Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği, 22 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor” denildi.
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