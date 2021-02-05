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İş makinesinin boyunu aşan bölgelerde kardan tüneller oluştu

Muş’ta kar kalınlığının fırtına ve tipi nedeniyle 5-6 metre yüksekliğe ulaştığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, iş makineleriyle geçtikleri yerlerde adeta tüneller oluşturdu.

MUŞ 05.02.2021, 09:11
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İş makinesinin boyunu aşan bölgelerde kardan tüneller oluştu

Muş’ta kar kalınlığının fırtına ve tipi nedeniyle 5-6 metre yüksekliğe ulaştığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, iş makineleriyle geçtikleri yerlerde adeta tüneller oluşturdu.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 5-6 metreyi bulduğu yerlerde ilerlemekte güçlük çekiyor. İş makinelerinin boyunu aşan karla kaplı yollarda ilerleyen iş makineleri kardan tüneller oluşturdu.

Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, köy yollarının tamamı ulaşıma açtıklarını söyledi. Merkeze bağlı Üçevler bölgesindeki yaklaşık 9 köy ve 22 mezranın grup köy yolu olan Derecik, Ağıllı yolunda ikinci alternatif yolun açılması için de ekiplerle çaba sarf ettiklerini kaydeden Yentür, “Özellikle güney batıdan, Kulp yolundan olan yol hızlı ve kar miktarı az düştüğünden o yolu açmıştık, vatandaşın seyrüseferini kolaylaştırmıştık. Bu yolu da özellikle Ilıca köyü için yakın olacağından ve bu bölgede de insanlar çokça yaşamakta olduğu için alternatif olarak açıyoruz. Yaklaşık 3 gündür ekiplerimiz çalışıyor. Yer yer 5-6 metre karın fırtına ve tipiden dolayı sanduka yapması nedeniyle normal iş makinelerinin gücü yetmiyor. Kar savurma aracımızla buraları açmaktayız. Coğrafyamız zor. Bizim personelimiz tecrübelidir. Zor olan coğrafyada tecrübeli olan personelimiz, vatandaşımızın seyrüseferini kolaylaştırmak ve onların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için gece gündüz çalışmaktadır. Bu anlamda emek sarf eden çalışanlarımıza, bize bütçeyi, makineyi, ekipmanı hazırlayan valimize, vekilimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Karın fırtına yapması nedeniyle açtığımız yolda kar tüneli oluştu. Bu bize çok büyük güçlük oluşturmaktadır” dedi.

Ekip şefi Muhammed Yentür ise Derecik ve Ilıca köyünde karla mücadele çalışma yürüttüklerini belirterek, “Muş İl Özel İdaresi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Yer yer 5 ile 6 metre kar yüksekliği var. Yaklaşık 15 metreyi bir saatte açabiliyoruz. Çalışmalarımız bizi ne kadar zorlasa da en iyi şekilde yollarımızı açmaya devam ediyoruz. İş makinelerinin geçtiği yerlerde tüneller oluştu” diye konuştu.
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