Hayırseverlerden Vartolu üniversite öğrencisi kızlara burs desteği

MUŞ (İHA) – Muş’un Varto ilçesinde ikamet eden ve 4 yıllık üniversitelerde okuyan yaklaşık 50 kız öğrenciye hayırseverler tarafından burs desteği verildi.

Almanya başta olmak üzere Türkiye’nin değişik yerlerinde yaşayan hayırsever Vartoluların eğitime desteği devam ediyor. Geçen sene olduğu gibi bu sene de kız öğrencilere burs verileceğini dile getiren hayırseverler, “Vartolu üniversiteli öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir diyerek öğrencilere burs sağlamayı kararlaştırdık. Hemen burs komisyonunu kurarak çalışmalara başladık. Özellikle Polonyalı ve Hindistanlı arkadaşlarımız da para yardımında bulundular. Öğrencilerimizin eğitim öğretimine ne kadar katkı sunarsak bizim için mutluluk getirecektir. Özellikle kız çocukları bu konuda önceliğimizdir. Kızlara daha çok önem vermek istiyoruz. Kızlarımız göz nurumuzdur. Diyoruz ki üniversite okuyan kız öğrencilerimize sende destek ol. Öğrencilerden de bir isteğimiz var. Varto için özellikle derslerine çalışıp başarı elde etmelerini istiyoruz. İlk etapta 50 kız öğrencimize aylık 500 TL burs vermeyi planlıyoruz. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun” dediler.